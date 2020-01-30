Один из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро - предприниматель Овсянников

Сегодня Овсянников был в сопровождении конвоя привезен в суд Видземского предместья Риги, который рассмотрит вопрос о выдаче санкции на его арест.

По данным Firmas.lv, Овсянников является членом правления предприятия Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной.

Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Как сообщалось, вчера суд Видземского предместья Риги применил в качестве меры пресечения арест к одному из подозреваемых по делу об отмывании 50 млн евро.

Арестованный заявил журналистам, что не является работником ABLV Bank. Позже передача TV3 Ziņas сообщила, что арестованный - юрист Андрис Путниньш, который длительное время консультировал белорусских предпринимателей..

Ранее прокуратура сообщила, что к восьми лицам в уголовном процессе применен статус лица, имеющего право на защиту. Прокуратура не уточнила, находятся ли эти люди в статусе задержанного или лица, против которого начат уголовный процесс. Все эти люди находятся в Латвии, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Она добавила, что в ходе обысков изъят огромный объем материалов, они изучаются.

Галерея: В ABLV наведались сотрудники Omega

Ранее сообщалось, что неотложные процессуальные действия в ABLV Bank проводили сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Прокуратура сообщила, что следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.