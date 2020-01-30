Исследователи ЛУ придумали, как сократить количество мусора на полигонах

Исследователи из Латвийского университета (ЛУ) разработали экспериментальное устройство, которое позволяет из смеси пластмассы, дерева, бумаги и различной биомассы получать синтез-газ, который может служить как топливом, так и сырьем для химической промышленности, сообщил агентству LETA представитель университета Райво Дамкевицс.
По мнению Латвийского университета, этот метод может способствовать полной переработке бытовых отходов и значительно сократить количество мусора на полигонах.
В рамках крупного исследовательского проекта ЛУ, который близится к завершению, была создана экспериментальная установка, способная нагревать полученное из мусора топливо - смесь пластмасс, дерева, бумаги и различной биомассы - при различных режимах высоких температур, позволяя следить за изменениями в процессе нагрева, анализировать полученные в ходе этих процессов материалы и газы, а также получать синтез-газ - смесь газов, которую можно использовать в качестве топлива или сырья для химической промышленности.
Конечные продукты процесса газификации отходов анализируются в лабораториях, чтобы понять варианты их дальнейшего использования и определить их потенциальное воздействие на окружающую среду.