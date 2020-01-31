Предварительные данные: в четвертом квартале вырос ВВП Латвии

По сезонно и календарно выровненным данным рост экономики Латвии в этот период составил 1%.

Банковские аналитики прогнозировали, что рост ВВП Латвии в четвертом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года составит 1,5-2,2%.

На ВВП повлияло в основном увеличение объемов в сфере услуг (по предварительным расчетам, на 0,9%), в том числе в розничной торговле на 1,7%. Небольшое снижение было в обрабатывающей промышленности.

В четвертом квартале 2019 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,937 млрд евро. В четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим ВВП по сезонно и календарно выровненным данным вырос на 0,2%.