Предварительные данные: в четвертом квартале вырос ВВП Латвии

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в четвертом квартале прошлого года по сезонно и календарно не выровненным данным быстрой оценки увеличился на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
По сезонно и календарно выровненным данным рост экономики Латвии в этот период составил 1%.
Банковские аналитики прогнозировали, что рост ВВП Латвии в четвертом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года составит 1,5-2,2%.
На ВВП повлияло в основном увеличение объемов в сфере услуг (по предварительным расчетам, на 0,9%), в том числе в розничной торговле на 1,7%. Небольшое снижение было в обрабатывающей промышленности.
В четвертом квартале 2019 года ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,937 млрд евро. В четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим ВВП по сезонно и календарно выровненным данным вырос на 0,2%.
Уточненные и развернутые данные о ВВП в четвертом квартале ЦСУ предоставит 28 февраля. В первом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом годом ранее ВВП вырос на 3%, во втором квартале - на 1,8%, в третьем квартале - на 2,9%.