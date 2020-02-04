Телеканал: опасные элементы Вантового моста просто затянуты сеткой

Ограждение, которое не позволяет добраться до перил, установлено в ноябре. Самоуправление было озабочено тем, чтобы во время салюта люди могут опереться на них, и те не выдержат нагрузки, сообщает телеканал TV3. Праздники прошли, ограждение осталось и мешает пешеходам и велосипедистам. Тротуар стал узким.

"Семь лет назад перила моста покрасили - за 140 тысяч евро. Еще тогда студенты РТУ обратили внимание на то, что за эти деньги, если еще немного добавить, можно установить новые перила, которые прослужили бы еще 40 лет", - в интервью TV3 заявил руководитель общества "Город для людей" Ото Озолс.

Планируется, что в ближайшее время инженеры начнут анализировать собранную альпинистами информацию - что, как и за какие средства ремонтировать, чтобы наконец привести Вантовый мост в порядок. Департамент сообщения Рижской думы указывает, что инспекция продолжит работу до конца апреля. Тогда станет известно, какие работы нужно провести незамедлительно, а какие можно отложить.

Вопрос остается открытым, отмечает TV3, будут ли деньги на приведение моста в порядок. Неизвестно, какое финансирование потребуется, кроме того, политический хаос в столичном самоуправлении вызывает сомнения в то, смогут ли власти принять решение на счет моста.