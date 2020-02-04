В Риге "обнесли" торговый центр: похищено товаров на тысячи евро, охраннику пришлось стрелять

"В воскресенье Госполиция получила информацию о факте кражи в одном из торговых центров на ул. Бривибас. В связи с упомянутым происшествием Госполиция начала уголовный процесс, а именно - о краже со взломом", - рассказала представитель Госполиции Анце Розите.

В полиции не стали уточнять, о каком именно торговом центре идет речь и на какую сумму был причинен ущерб. Однако по неофициальной информации, речь идет о торговом центре Elkor Plaza.

Кража произошла в районе пяти утра: преступники разбили одну из витрин и в течение трех минут похитили единицы техники на сумму приблизительно 40 тыс. евро.

На ограбление успел отреагировать сотрудник охраны, сделав предупредительные выстрелы в воздух. Однако задержать преступников не удалось.