Строительство станции Rail Baltica в аэропорту: поступило 11 заявок

На конкурс по строительству станции железнодорожной магистрали Rail Baltica в международном аэропорту "Рига" подано 11 заявок, сообщила представитель ответственного за реализацию проекта в Латвии Eiropas dzelzsceļa līnijas Рита Воронкова.
По ее словам, в конкурсе намерены участвовать известные на международном уровне строительные компании из Латвии, Германии, Италии, Испании, Эстонии, Польши и Австрии.
Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что станция Rail Baltica станет первой в Балтии железнодорожной станцией в аэропорту и укрепит позиции Риги как крупнейшего и самого удобного авиаузла в Балтии. Для рижан и гостей города появится возможность удобно и быстро доехать из центра города в аэропорт.
Председатель правления Eiropas dzelzsceļa līnijas Каспар Вингрис выразил удовлетворение большим количеством претендентов на конкурсе. Претенденты создавали международные объединения компаний, чтобы соответствовать требованиям конкурса.
В аэропорту будут построены железнодорожная станция, эстакада, подъездные пути и насыпь. Проект предусматривает также прокладку шестикилометрового участка железной дороги и путепровода через улицу Улманя гатве.