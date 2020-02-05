Строительство станции Rail Baltica в аэропорту: поступило 11 заявок

По ее словам, в конкурсе намерены участвовать известные на международном уровне строительные компании из Латвии, Германии, Италии, Испании, Эстонии, Польши и Австрии.

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что станция Rail Baltica станет первой в Балтии железнодорожной станцией в аэропорту и укрепит позиции Риги как крупнейшего и самого удобного авиаузла в Балтии. Для рижан и гостей города появится возможность удобно и быстро доехать из центра города в аэропорт.