В сфере IT по-прежнему не хватет специалистов

Ежегодно латвийские вузы выпускают около 700 новых специалистов в сфере IT, однако их по-прежнему не хватает. Чтобы соответствовать запросам рынка, в год их должно быть не 3000, заявила в интервью Latvijas Radio член правления Фонда IT-образования Карина Иннус.
Как отметила Иннус, специалистов в сфере IT не хватает даже несмотря на высокий интерес латвийской молодежи к этой области. Одним из решений проблемы может быть привлечение студентов из-за рубежа. По словам Иннус, латвийская IT-индустрия может обеспечить достаточно привлекательную рабочую среду и оплату труда, чтобы иностранцы могли здесь остаться и после учебы.
Чтобы обсудить проблему, организация Bits в ближайшее время проведет дискуссию "Возможности сократить нехватку выпускников в сфере информационно-коммуникационных технологий".
Как отмечают организаторы мероприятия, Министерство экономики прогнозирует дальнейшее сокращение резервов рабочей силы в Латвии. К 2025 году нехватка высококвалифицированных специалистов в точных науках может увеличиться до 17 000, несмотря на то, что сфера IT — один из наиболее быстро растущих секторов экономики с одной из самых высоких зарплат в Латвии.