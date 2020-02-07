В сфере IT по-прежнему не хватет специалистов

Как отметила Иннус, специалистов в сфере IT не хватает даже несмотря на высокий интерес латвийской молодежи к этой области. Одним из решений проблемы может быть привлечение студентов из-за рубежа. По словам Иннус, латвийская IT-индустрия может обеспечить достаточно привлекательную рабочую среду и оплату труда, чтобы иностранцы могли здесь остаться и после учебы.

Чтобы обсудить проблему, организация Bits в ближайшее время проведет дискуссию "Возможности сократить нехватку выпускников в сфере информационно-коммуникационных технологий".