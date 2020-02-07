Видео: момент, достойный мультфильмов Disney - койот помогает медлительному барсуку

На видео, которое снято в Северной Калифорнии, запечатлен койот, который помогает медлительному барсуку пересечь тоннель под скоростной дорогой.

В видео койот сначала игриво потоптался на месте, как бы привлекая внимание барсука. После этого действия койот сразу же зашёл в тоннель, показывая дальнейшую дорогу. После - снова выбежал наружу. Как только койот понял, что барсук следует за ним, он отправился дальше. В конце ролика животные рядом идут по тоннелю. Видеоролик был заснят ещё в ноябре 2019 года, однако внимание на него было обращено только в феврале этого года.

Видео:

Как пишет "Медуза", животных часто сбивают автомобили - именно для этого и нужны такие тоннели, чтобы звери могли безопасно пересечь дорогу. Камеры видеонаблюдения устанавливаются для того, чтобы определить, какими переходами чаще всего пользуются животные.

this is a coyote and badger stan account pic.twitter.com/DFFG5c57yR — thee wolf (@farfromsea) February 4, 2020

Оказалось, что такие доверительные отношения между койотом и барсуком - не редкость. Эти представители фауны часто занимаются охотой в парах, поскольку их рацион совпадает.

Согласно статистике некоторых исследований, в 90% случаев при партнерстве эти звери охотятся по двое - в составе один койот и один барсук. В 9% случаев в команду входит один барсук и два койота. В 1% случаев - в компании сразу три койота и один барсук.

Это объясняется тем, что данный вид партнёрства является взаимовыгодным обоим особям - они компенсируют недостатки друг друга. Койот может догнать быструю добычу, которую не смог бы барсук. А барсук же может разрыть нору спрятавшегося грызуна, чего не может сделать койот.

Таким образом голодным не останется по меньшей мере один из участников данной команды. По информации Ecology Online, койоты, которые занимаются охотой вместе с барсуком, ловят на 34% больше грызунов, чем если бы были одни.

Как говорят исследователи чаще всего животные охотятся вместе в тёплые месяцы, поскольку зимой барсуки ложатся в спячку.