Утечка миллиардов из Казахстана: деньги прошли через Латвию

Полиция расследует пропажу 1,5 млрд долларов США из казахстанского банка "БТА Банк". В ходе дела стало известно, что, возможно, руководство латвийского Trasta komercbanka требовало у бывшего главы "БТА Банк" Мухтара Аблазова 3 млн с целью взяток должностным лицам Латвии, сообщает Nekā personīga.
От 5 до 7 миллиардов долларов США - такие огромные суммы в свое время могли быть украдены из крупнейшего банка в Казахстане его руководителем Мухтаром Аблазовым, который в настоящее время скрывается во Франции.
Это произошло 10 лет назад, но следователи все еще отслеживают пропавшие деньги.
В распоряжении Nekā personīga есть документы служб Казахстана, которые подтверждают, что часть денег также прошла через банки в Латвии.
Наши полицейские следователи не сообщают подробно о том, предпринимаются ли какие-либо следственные действия в отношении отмывания денег Аблазова. Начальник полиции Интс Кюзис лишь подтвердил, что они есть.
Мухтар Аблазов был и министром энергетики Казахстана, и сидел в тюрьме, и возглавлял крупнейший банк Казахстана "БТА Банк".
Когда государство национализировало его после глобального кризиса в 2009 году, выяснилось, что из банка исчезли астрономические суммы.
Часть денег была переведена в зарубежные офшоры через Латвию.
Семья Аблазова бежала в Европу. Он получил политическое убежище в Великобритании. Теперь он живет во Франции, откуда на своем YouTube-канале, как противник режима в Казахстане, рассказывает, как лидеры Казахстана разворовывают страну.
С момента предполагаемых преступлений банкира прошло более 10 лет. Следователи в Казахстане и других странах все еще пытаются понять, куда и как ушли деньги "БТА Банка".
В России Аблазова обвиняют в краже 4,5 миллиарда евро, в Украине - 364 миллиона евро. Казахстан обвинил Аблазова в финансовых преступлениях на сумму более 4,6 миллиарда евро.
В распоряжение Nekā Personīga попали документы и свидетельства бывших подчиненных Аблазова, которые показывают, как деньги отмывались в Латвии.
Согласно допросам сотрудников "БТА Банка", проведенным казахстанскими следователями в сентябре 2017 года, переводы были осуществлены в несколько оффшорных банков с использованием латвийских банков BALTIKUMS и Trasta komercbanka.
Сотрудничество с обоими латвийскими финансовыми институтами осуществлялась с 2001 года.
В 2006 году "БТБ Банк" выдал кредиты ряду оффшорных компаний:
RIMOS LTD - 120 млн USD
Wintera holding LTD - 104 млн USD
Highbond Associates LTD - 109 млн USD
Toros LTD - 128 млн USD
Starwood contracts Ltd - 118 млн USD
Netgold Services Ltd - 146 млн USD
Итого: 725 млн USD
По словам сотрудников Аблазова, в столицу Казахстана Алматы часто ездил председатель правления Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис.
Встречи с руководством банка проводились регулярно с 2005 по 2008 год, в основном в кабинете Аблазова.
В 2009 году, когда Аблазов уже скрывался в Лондоне, он встретился с Зиемелисом и Игорем Буймистером, акционером Trasta Komercbanka.
Во время допроса в Лондоне один из сотрудников банка, который присутствовал на встрече, вспомнил это. Тема встречи - как разморозить денежный перевод из Казахстана на сумму 77 миллионов долларов США на оффшорный счет, зарегистрированный у клиента Trasta komercbanka на Британских Виргинских островах.
Договоренность была такая, что Trasta komercbanka поможет Аблазову "противодействовать расследованию законности использования средств БТА". За это Аблазов обязуется выкупить облигации Trasta Komercbanka на сумму 3 миллиона долларов через одного из своих оффшорных агентов.
Проще говоря, банкиры с Аблазова в Риге первоначально запросили 5 миллионов. Затем эта сумма была сбита до трех, чтобы повлиять на тех, кто отвечает за работу латвийских банков.
И 77 миллионов, застрявших между счетами, вернуть. Из документов невозможно определить, была ли потенциальная взятка переведена кому-либо в Латвии. Но проблема 77 миллионов была решена.
На тот момент главой Службы по борьбе с отмыванием денег был Виестурс Бурканс. Он отказался комментировать дело Казахстанского банка Nekā personīga.
Nekā Personīga выяснила, что KNAB не вел следствие по обвинению в подкупе и возможном дальнейшем использовании. Как подтверждает KNAB, эти факты изучаются Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции.
Этот эпизод, наряду с другими материалами в полицейских записях, присутствует в делопроизводстве с 2017 года. Неофициально известно, что в жалобах в латвийскую полицию "Банк БТА" заявил, что потерпел убыток в 1,5 миллиарда долларов. Полицию попросили признать казахстанский банк жертвой. Но этого не произошло. Неизвестно, есть ли какое-либо продвижение в этом процессе в полиции и есть ли подозреваемые в совершении преступлений.
Бывший глава Trasta Komercbanka Зиемелис, который отвечал за транзакции, описанные в материалах расследования, по неофициальным сведениям живет в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. На звонки Nekā personīga он не ответил.
Второй банк, Baltikums (который теперь переименован в ORANGE BANK), упомянутый в документах по расследованию в Казахстане, подтвердил, что ранее сотрудничал с казахстанским банком.
"Более 10 лет назад "БТА", как крупнейший банк в Казахстане, был также банком-корреспондентом Baltikums, обслуживая расчеты между Латвией и Казахстаном. Это была нормальная практика и сотрудничество, которое происходило во всем мире. После закрытия "БТА Банка" в Baltikums banka не было проведено проверки клиентов и не было предъявлено каких-либо претензий к "БТА"", - ответил ORANGE BANK (ранее Baltikums) Nekā Personīga.
Банковский надзорный орган FKTK также молчит - вышеупомянутые факты привлекли внимание комиссии, но она не может раскрыть информацию о конкретных участниках рынка.
Объяснять предполагаемую преступную деятельность Trasta komercbanka отказывается и администратор Арманд Раса.
По словам Расы, он постоянно работает с правоохранительными органами, чтобы облегчить выявление возможных уголовных преступлений.
Из нескольких надежных источников Nekā personīga стало известно, что беседа между казахстанским банкиром и представителями Trasta komercbanka в Лондоне и требование денег для влияния на латвийских чиновников могли стать одной из причин возбуждения дела против бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
Возможно, он был упомянут в показаниях полиции одним из бывших представителей Trasta komercbanka. Но значит ли это, что деньги Аблазова отданы главе Банка Латвии? Подтверждения или доказательства этому у Nekā personīga нет.