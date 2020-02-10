Пн, 10.02.2020
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Зарплаты в конвертах и неуплата налогов: СГД "прижала" рижский автосервис

Конверт с банкнотами

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Управление таможенной и налоговой полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс против одного из рижских автосервисов за неуплату налогов, сообщает агентство LETA.

Как сообщают в СГД, из-за неуплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость и обязательных социальных гарантий бюджету страны был нанесен ущерб в размере 138 тыс. евро. Впрочем, пока эти подсчеты предварительны.

Всего в рамках дела сотрудники провели семь обысков в помещениях автосервиса, по местам жительства сотрудников и в транспортных средствах. В результате были обнаружены и изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства.

Двое задержанных получили статус подозреваемых, к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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