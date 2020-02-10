Зарплаты в конвертах и неуплата налогов: СГД "прижала" рижский автосервис

Как сообщают в СГД, из-за неуплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость и обязательных социальных гарантий бюджету страны был нанесен ущерб в размере 138 тыс. евро. Впрочем, пока эти подсчеты предварительны.

Всего в рамках дела сотрудники провели семь обысков в помещениях автосервиса, по местам жительства сотрудников и в транспортных средствах. В результате были обнаружены и изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства.