Зарплаты в конвертах и неуплата налогов: СГД "прижала" рижский автосервис

Управление таможенной и налоговой полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс против одного из рижских автосервисов за неуплату налогов, сообщает агентство LETA.
Как сообщают в СГД, из-за неуплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость и обязательных социальных гарантий бюджету страны был нанесен ущерб в размере 138 тыс. евро. Впрочем, пока эти подсчеты предварительны.
Всего в рамках дела сотрудники провели семь обысков в помещениях автосервиса, по местам жительства сотрудников и в транспортных средствах. В результате были обнаружены и изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства.
Двое задержанных получили статус подозреваемых, к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.