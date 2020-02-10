В закупке Рижской думы на услуги по вывозу мусора победили четыре коммерсанта

Предоставлять услуги хозяйственного обслуживания отходов в Центральном районе и Латгальском предместье Восточной исполнительной дирекции Риги, а также на административной территории Курземского района Пардаугавской исполнительной дирекции будет ООО Clean R.

На административной территории Земгальского предместья Пардаугавской исполнительной дирекции будут работать ООО Lautus и ООО Pilsētvides serviss, а право вывоза мусора на территории Видземского предместья и Северного района Северной исполнительной дирекции достанется ООО Eco Baltia vide.

Договоры с победителями еще не заключены, потому что в течение 11 дней результаты конкурса можно оспорить.

Максимальная сумма договоров для всех четырех коммерсантов вместе составляет 268,30 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Договоры планируется заключать на семь лет или до окончательного решения Совета по конкуренции, если будет признано, что заключенный 14 июня 2019 года концессионный договор с АО Tīrīga остается в силе.

На территории, которую будет обслуживать Eco Baltia vide, проживает около 260 000 жителей, Clean R будет обслуживать примерно 203 000 рижан в Центральном районе и Латгальском предместье Восточной исполнительной дирекции, а также 127 000 жителей в Курземском районе Пардаугавской исполнительной дирекции.

В свою очередь, на территории доставшегося ООО Lautus и ООО Pilsētvides serviss Земгальского предместья Пардаугавской исполнительной дирекции проживает около 103 000 человек.