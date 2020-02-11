Рост акциза: некоторые лимонады будут стоить дороже пива

Стремясь ограничить потребление сладких лимонадов, власти приняли решение в 2022 году резко повысить акциз на эту продукцию. Латвия станет первой из стран Балтии, которая пойдет на такой шаг, если, конечно, в ближайшее время аналогичное решение не примут также соседние Литва и Эстония.

В свою очередь акциз на пиво повышается каждый год. Следующий прирост ставки налога ожидается уже 1 марта.

В целом за последние три года акцизный налог на пиво вырос на 80%.

Как уже сообщал Русский TVNET, ранее 6 февраля Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие повышение ставки налога на подслащенные напитки.