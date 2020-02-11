Рост акциза: некоторые лимонады будут стоить дороже пива

Рост акцизного налога в будущем коснется и пива, и безалкогольных напитков. Из-за этих изменений некоторые подслащенные напитки, возможно, будут стоить даже дороже пива, сообщает издание Neatkariga.
Стремясь ограничить потребление сладких лимонадов, власти приняли решение в 2022 году резко повысить акциз на эту продукцию. Латвия станет первой из стран Балтии, которая пойдет на такой шаг, если, конечно, в ближайшее время аналогичное решение не примут также соседние Литва и Эстония.
В свою очередь акциз на пиво повышается каждый год. Следующий прирост ставки налога ожидается уже 1 марта.
В целом за последние три года акцизный налог на пиво вырос на 80%.
Как уже сообщал Русский TVNET, ранее 6 февраля Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие повышение ставки налога на подслащенные напитки.
Налог на безалкогольные напитки (за 100 литров) будет рассчитываться по трем разным ставкам в зависимости от содержания сахара: к подслащенным напиткам, которые содержат не сахар, а другой подсластитель, будет применяться ставка акциза в размере 7,4 евро за 100 литров; на напитки с содержанием сахара до 8 г на 100 мл налог также составит 7,4 евро за 100 литров; на напитки с содержанием сахара более 8 г - 14 евро.