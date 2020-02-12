Предлагается снизить НДС на медикаменты, газеты, продукты питания и услуги ресторанов

Возможные изменения предусматривает разработанный министерствами документ об изменениях в налоговой политике на период с 2021 по 2025 год. Он содержит предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться с социальными партнерами.

План действий правительства предусматривает, что Минфин до 31 мая должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики с целью повышения уровня жизни людей, содействия развитию народного хозяйства и международной конкурентоспособности.

В настоящее к медикаментам применяется ставка НДС в размере 12%, которую предлагается снизить до 5%, что окажет негативное влияние на государственный бюджет в размере 25-30 млн евро в год.

К печатным газетам и периодическим изданиям применяется ставка НДС в размере 12%, которую также предлагается снизить до 5% для местных изданий и изданий стран Европейского союза (ЕС). В свою очередь для газет и периодики производства стран, не входящих в ЕС, ставка НДС составит 21%. Эти изменения окажут негативное влияние на государственный бюджет в размере 2 млн евро в год.

Кроме того, предлагается до 5% снизить ставку НДС на печатные книги, что окажет негативное влияние на бюджет в размере 1,3 млн евро. Для электронных книг предлагается установить ставку в размере 12%.

Предлагается также отменить освобождение от НДС для услуг сферы культуры, не предоставляемых государственными учреждениями культуры и учреждениями культуры самоуправлений. Ставка НДС для услуг сферы культуры предположительно составит 21%, в результате чего бюджет дополнительно получит 2,1 млн евро в год.

Ресторанные услуги в настоящее время облагаются НДС в размере 21%, и ставку налога для ресторанов планируется снизить до 12%, что приведет к ежегодному негативному влиянию на бюджет в размере 25-30 млн евро.