75 лет бомбардировке Дрездена. Почему этот город был уничтожен в 1945 году?

Авиаудар по Дрездену начался 13 февраля. Около 800 бомбардировщиков во главе с авиацией наведения, которая сбросила сигнальные ракеты, обозначив место для нанесения удара в районе спортивного стадиона "Острагеге", достигли Дрездена в эту ночь.

Всего за 25 минут британские самолеты сбросили более 1800 тонн бомб.

Как это было принято в годы Второй мировой, американская авиация последовала за британской в дневное время.

Более 520 самолетов военно-воздушных сил США в течение двух дней участвовало в этих авианалетах. Их целью были железнодорожные сортировочные станции, но по сути они наносили удары и по значительной части центра города.

В Дрездене от огня и угарного дыма погибли десятки тысяч жителей Getty Images

Были разрушены многие исторические здания Getty Images

Мирные жители города были охвачены ужасом. Многие, услышав звуки сирен, укрылись в убежищах.

Однако первый удар лишил город электричества, и люди стали выходить на поверхность как раз перед началом второй волны бомбежки.

Многие, спасая от огня, падали замертво от нехватки кислорода. Очевидица тех событий Маргарет Фрейер так описала спасавшуюся женщину с ребенком: "Она бежит, падает, и ее ребенок, описав дугу, летит прямо в огонь... Женщина остается лежать на земле, совершенно неподвижно".

Американский писатель Курт Воннегут был тогда военнопленным, он выжил при бомбежке Дрездена.

"Дрезден превратился в сплошное пожарище. Пламя пожирало все живое и вообще все, что могло гореть", - написал он в своей книге "Бойня номер пять".

Он сравнивает разбомбленный Дрезден с лунным ландшафтом: "Дрезден был похож на Луну - одни минералы. Камни раскалились. Вокруг была смерть".

В общей сложности в ходе этой операции британцы потеряли шесть бомбардировщиков, из них три - в результате того, что в них случайно попали бомбы, сброшенные своими же. Американцы потеряли один самолет.

Дрезден лежал в руинах еще несколько лет. Фото 1946 года. Getty Images

На то, чтобы разобрать завалы, ушли годы Getty Images

Многие районы Дрездена в годы ГДР не восстанавливались. Дрезденский замок в 1969 году Getty Images

Нацистская Германия незамедлительно воспользовалась этой бомбардировкой, чтобы нанести пропагандистский удар по союзникам. Министерство пропаганды заявило, что в Дрездене не было никакой военной промышленности, что это всего лишь центр культуры.

И несмотря на то, что городские власти сообщали о 25 тыс. погибших (с этой цифрой соглашаются и современные историки), нацисты утверждали, что в Дрездене погибло 200 тыс. мирных граждан.

В Британии Дрезден был известен как туристическая достопримечательность, поэтому многие члены парламента и общественные деятели усомнились в том, стоило ли наносить этот авиаудар.