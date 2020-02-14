Covid-19: число жертв растет стремительными темпами

В провинции Хубэй, где в декабре произошла вспышка нового вида коронавируса, который получил международное название Covid-19, в минувшие сутки зарегистрировано 4823 случаев инфицирования. По сравнению с предыдущими сутками, это меньше.

На данный момент в Китае подтверждены более 64 600 заболевших Covid-19 - это включает тех, у который вирус диагностирован клинически, а не только те, кому провели лабораторные тесты.