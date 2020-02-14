Пт, 14.02.2020
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Covid-19: число жертв растет стремительными темпами

Больница в Китае.

ФОТО: Xiong Qi/ZUMAPRESS.com

В Китае от нового вида коронавируса - Covid-19, скончались 1483 человека, сообщило министерство здравоохранения китайской провинции Хубэй. 

В провинции Хубэй, где в декабре произошла вспышка нового вида коронавируса, который получил международное название Covid-19,  в минувшие сутки зарегистрировано 4823 случаев инфицирования. По сравнению с предыдущими сутками, это меньше. 

На данный момент в Китае подтверждены более 64 600 заболевших Covid-19 - это включает тех, у который вирус диагностирован клинически, а не только те, кому провели лабораторные тесты. 

Эпицентр Covid-19 - птичий рынок в городе Ухань, в провинции Хубэй. В связи с этим в провинция, население которой насчитывает 56 млн человек, находится в условиях карантина. 

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