Covid-19: число жертв растет стремительными темпами

В Китае от нового вида коронавируса - Covid-19, скончались 1483 человека, сообщило министерство здравоохранения китайской провинции Хубэй.
В провинции Хубэй, где в декабре произошла вспышка нового вида коронавируса, который получил международное название Covid-19, в минувшие сутки зарегистрировано 4823 случаев инфицирования. По сравнению с предыдущими сутками, это меньше.
На данный момент в Китае подтверждены более 64 600 заболевших Covid-19 - это включает тех, у который вирус диагностирован клинически, а не только те, кому провели лабораторные тесты.
Эпицентр Covid-19 - птичий рынок в городе Ухань, в провинции Хубэй. В связи с этим в провинция, население которой насчитывает 56 млн человек, находится в условиях карантина.