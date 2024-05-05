Грузовой авиаперевозчик Lufthansa Cargo начал регулярные грузовые авиарейсы в Рижский аэропорт, сообщила агентству LЕТА руководитель проектов по коммуникации аэропорта Илзе Сална. Рига стала первым аэропортом в Балтии, с которым у Lufthansa Cargo будет регулярное прямое грузовое сообщение.
Фото ⟩ До 28 тонн на борту: в Риге встретили первый грузовой рейс Lufthansa Cargo. Почему это важно?
Как отметил руководитель отдела развития грузовых авиаперевозок Рижского аэропорта Элигиюс Йенткус, открытие регулярных грузовых рейсов позволит латвийским производителям лучше планировать свои поставки и быстрее выходить на новые рынки, а местным предприятиям - легче и быстрее импортировать товары из других стран по конкурентоспособным ценам.
"Lufthansa Group - давний и стабильный партнер Рижского аэропорта, и мы рады, что он стал первым аэропортом в Балтии, куда Lufthansa Cargo начала регулярные грузовые авиарейсы", - отметил он.
Галерея: Рижский аэропорт принял первый грузовой рейс Lufthansa Cargo
Руководитель по продажам Lufthansa Cargo в Скандинавии и Балтии Хеннинг Олдендорф отметил, что Рига является важным логистическим центром, особенно для поставок компьютерной техники и товаров для здравоохранения, но рейсы будут полезны и для других отраслей, требующих быстрых авиаперевозок. Он подчеркнул, что грузовые авиарейсы будут важны для всего региона с учетом того, что сегмент грузовых авиаперевозок в Рижском аэропорту растет.
Lufthansa Cargo будет выполнять грузовые рейсы в Ригу один раз в неделю на самолетах Airbus A321F максимальной грузоподъемностью 28 тонн.
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