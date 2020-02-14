Лукашенко: Россия хочет поглотить Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу сообщил, что на прошлой неделе в ходе переговоров о дальнейшей интеграции государственных экономик Россия настаивала на объединении стран, сообщает АР.
"Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция. Это инкорпорация. Я никогда на это не соглашусь", - сообщила Лукашенко во время посещения бумажного завода на юго-востоке страны.
"Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня думайте, как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом, я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой", - заявил он.
Давление Москвы на Минск выросло уже несколько месяцев назад. Настаивая на более тесной интеграции, Россия остановила поставки нефти Беларуси, тогда как Лукашенко многократно обвинял Кремль в попытках добиться объединения государств.
На прошлой неделе в Сочи прошла очередная встреча Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным, однако и она завершилась безрезультатно.
Многе считают, что присоединение Беларуси к России позволило бы Путину сохранить власть и после 2024 года, когда закончатся его президентские полномочия, так как он мог бы стать главой нового объединенного государства.
Сейчас российские энергоресурсы обеспечивают более 80% от энергопотребления Беларуси, однако, с ростом давления Москвы, Лукашенко обещал найти альтернативных поставщиков.
Он надеется, что улучшение отношений с Западом может вынудить Россию уступить.
Пока что Лукашенко удалось договориться о поставке нефти из Норвегии, продолжаются и переговоры с Казахстаном.