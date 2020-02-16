Москва: мужчина с ножом напал на посетителей храма, есть раненые

Вооруженный ножом мужчина напал на прихожан православного храма Николая Чудотворца в московском районе Покровское.
Как сообщает телеканал "Дождь", мужчина ворвался в храм во время службы и напал на людей, которые стояли у алтаря. Двое раненых доставлены в больницу. По первоначальной информации, нападавшего задержали сами прихожане.
Официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила, что нападавший — 26-летний житель Липецкой области. Он передан полиции.
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