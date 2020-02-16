На выборах в Рижскую думу "Согласие" может представить "новичка в политике"

Он отметил, что "Согласие" в политике - не спринтер, а бегун на длинные дистанции. Признавая допущенные ошибки, партия проанализирует свои возможности на досрочных выборах Рижской думы. Об этом члены "Согласия" будут дискутировать на заседании партийной думы в следующую субботу, 22 февраля.

"Спокойно, без истерик и фанатизма обсудим ситуацию в Риге и участие в выборах", - сказал Агешин.

Не называя конкретных имен, он сказал, что лидером списка на выборах может стать человек, который ранее политикой не занимался. "С очень большой вероятностью могу предсказать, что первый номер будет абсолютно новый человек в политике. Будем работать, чтобы он был симпатичен рижанам", - сказал депутат.

На вопрос, означает ли это, что как лидеры списка больше не рассматриваются ранее упоминавшиеся политики "Согласия" Нил Ушаков, Регина Лочмеле-Лунева и Вячеслав Домбровский, Агешин не дал конкретного ответа.

Он также отметил, что "Согласие" не будет увлекаться кампаниями, как это "кое-кто уже нервно делает", потому что успеха на выборах добиваются не те, кто пару месяцев себя рекламирует, а те, кто в состоянии говорить о конкретных делах.