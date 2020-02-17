Подал 68 чеков, один из них принес 10 000 евро. Разыграны главные призы чековой лотереи

Обладатель главного приза в 10 000 евро в период с июля по декабрь 2019 года всего зарегистрировал 68 чеков, из которых победил - выданный в июле в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Отмечается, что все победители получат денежные призы в течение 30 дней. Подоходный налог к этим суммам применять не будут.

Для годовой лотереи по случайному принципу отбирались десять чеков соответствующего месяца, таким образом всего их было отобрано 60. Трое из подававших чеки не подтвердили свое участие, а один отправил вместо чека пречек, таким образом в итоге в лотерее участвовало 56 чеков.

В этом году призовой фонд составил половину от указанного в законе, поскольку и сама лотерея проводилась не с начала года.

В 2020 году главный приз года будет уже не 10 000, а 20 000 евро, четыре приза будут по 10 000 евро и пять по 2 000 евро.

Как уже сообщал RUS.TVNET, с 1 июля в Латвии проводится чековая лотерея, цель которой - содействовать честной конкуренции и добросовестному выполнению налоговых обязательств, побуждая покупателей требовать чеки и квитанции за приобретенные товары и полученные услуги.