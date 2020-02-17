Видео ⟩ Немиро обратится в правоохранительные органы против экс-госсекретаря Эглитиса

Министр также подчеркнул, что принял заявление Эглитиса об уходе и прекратил сотрудничество с ним.

Немиро заявил, что вопрос о переводе Эглитиса в Центральное статистическое управление не актуален, потому что нет основания для работы таких людей на государственной гражданской службе.

По словам Немиро, до 31 декабря 2019 года решение проблем, связанных с КОЗ, и надзор за станциями были прямыми задачами Минэкономики, которые осуществлял госсекретарь.

Немиро сообщил, что Эглитис 6 января был приглашен на заседание парламентской следственной комиссии по КОЗ для предоставления информации. После запроса комиссии о предоставлении информации и документов госсекретарь попросил продлить срок подачи документов.

"20 января парламентская следственная комиссия направила мне запрос на оценку действий госсекретаря, который, предположительно, пытался тянуть время, предоставить ложную информацию о фактах и проделанной работе или уклониться от ответственности", - сказал министр, добавив, что 23 января издал резолюцию, предписав Эглитису предоставить всю необходимую информацию и документы комиссии, однако 24 января госсекретарь сообщил о своей нетрудоспособности.

Кроме того, Эглитис в течение полутора лет после первого предупреждения предприятия Lielmežotne о возможной потере господдержки не произвел оценку предоставления ему поддержки по КОЗ.

В результате 19 декабря 2019 года было принято решение о прекращении поддержки Lielmežotne, а предприятие было обязано выплатить государству 1,6 млн евро в счет полученной с 8 августа 2018 года поддержки.

В этом году Немиро получил жалобу от Lielmežotne, где указано на не соответствующую нормативным актам процедуру, поэтому 16 января министр попросил Эглитиса предоставить развернутый доклад об этом процессе, однако ответа Немиро так и не получил.

В связи с вышеупомянутыми событиями Минэкономики проведет проверку, чтобы убедиться в том, что в случаях с остальными получателями господдержки не были допущены те же ошибки.

Как сообщалось, Немиро на время расследования возможных нарушений в надзоре за системой КОЗ отстранил от должности Эглитиса. Сам Эглитис заявил, что отстранение связано с его нежеланием назначать в совет АО Latvenergo советника Немиро Павла Ребенка.

Эглитис после отстранения подал заявление об уходе, а также направил этической комиссии партии KPV LV и парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям просьбу оценить решения министра экономики, который, по мнению Эглитиса, назначает на должности приближенных людей.