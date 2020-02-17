Пн, 17.02.2020
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Инна Штейнбука: Работники банков теперь "боятся собственной тени"

Инна Штейнбука

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийские банки стали слишком консервативны в кредитовании, однако, чтобы достичь прорыва в развитии экономики, нужно думать над тем, как избегать крайностей, заявила в интервью агентству LETA председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука. 

Она заявила, что довольна позитивной оценкой, которую дал Латвии комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, и теперь Латвия с нетерпением ждет заключения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). 

По словам Штейнбуки, есть и отрицательный эффект, который заключается в том, что работники банков "боятся собственной тени".

"Не секрет, что в настоящее время банки слишком по-драконовски оценивают трансакции клиентов - и частных лиц, и предприятий, и негосударственных организаций.

У меня есть ряд примеров просто несоразмерных требований. Все-таки надо думать о том, чтобы потенциальные клиенты латвийских банков не уходили в эстонские или другие банки. К сожалению, такая тенденция проявляется, и это означает, что бизнес-среда в Латвии стала менее благоприятной", - сказала Штейнбука.

По ее словам, банки сейчас очень неохотно кредитуют народное хозяйство, и это происходит не только потому, что не хватает хороших проектов, но и потому, что банки не хотят рисковать.

Теоретически отрицательные процентные ставки Европейского центробанка должны способствовать кредитованию, но в Латвии это не работает, так как регулирование слишком жесткое, страх и осторожность слишком велики, сказала глава Совета по фискальной дисциплине. Она выразила надежду, что Банк Латвии возьмет на себя большую роль, чтобы контроль не превышал разумные требования. 

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