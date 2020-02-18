Фото: в окрестностях Тукумса на кукурузном поле замечены более 1000 лебедей

Орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко рассказал агентству LETA, что северные птицы собираются там, поскольку кукуруза для них является наиболее ценным энергетическим продуктом.

"Пролетающие лебеди, заметив кормящихся на поле лебедей, присоединяются к ним, чтобы подкормиться. Ночи эти лебеди проводят на каком-либо водоеме, а днём возвращаются на поле или отправляются дальше на север", - рассказал Бойко.

Принимая во внимание, что в Латвии больше всего окольцовывают северных лебедей, наблюдатели изучали, есть ли такие среди тех лебедей, кто побывал тут, но, к сожалению, таких не было.

Бойко прогнозирует, что большая лебединая стая поживет на этом поле до двух-трёх недель, а потом произойдёт смена, поскольку одни улетят дальше на север, а их место займут другие.

Бойко допускает, что в большой стае среди северных лебедей могут быть и представители маленьких лебедей (Cygnus columbianus), поскольку за несколько дней до этого, в окрестностях Салдуса были замечены три маленьких лебедя. Он рассказал, что также были замечены и лебеди прошлогоднего помёта, которые ещё не сменили свой цвет на полностью белый.

"Согласно исследованиям, лебеди, гуси и журавли со своими птенцами первую зиму проводят вместе и нередко возвращаются с ними на свою родину. Однако в конце зимы родители дают понять своим детёнышам, что им пора начинать самостоятельную жизнь", - рассказал орнитолог.