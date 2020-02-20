Уволено правление Рижского зоопарка

Ингмар Лидака ранее сказал, что пока не может комментировать причины, почему его уволили с поста главы правления Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, так как не ознакомился с объяснительной частью решения.

Морозов распространил сообщение для СМИ, в котором допустил, что увольнение связано с земельным участком в Межапарке, который в 2011 году был передан в безвозмездное пользование зоопарку. "Уволив правление, подготовлена почва для отчуждения собственности, принадлежащей Рижскому самоуправлению", - написал Морозов.

По информации, которую предоставил Морозов, в августе 2011 года самоуправление Риги передало Рижскому зоопарку участок на улицах Эзермалас и Цимзес общей площадью в 22 873 кв. м. Договор был заключен на 10 лет.

"Не дожидаясь истечения срока договора, исполнительный директор самоуправления нашел повод, чтобы этот договор разорвать. Причина увольнения правления - нарушение правил использования земельного участка со стороны зоопарка", - заявил Морозов.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс сообщил, что уволил правление - Лидаку и Морозова за то, что они допустили загрязнение территории и, по сравнению с рядовыми работниками зоопарка, получают несоразмерно большие зарплаты.

Радзевич указал, что на участке, который самоуправление отдало в безвозмездное пользование, обнаружено загрязнение - на площади 1500 кв.метров свален строительный мусор. На территорию ограниченный доступ, ясно, что никто туда не может попасть без разрешения зоопарка.

Исполнительный директор рассказал, что получил информацию от Строительного управления и потребовал от руководства зоопарка объяснений. Ответ последовал - мусор собрался после строительства экспозиции "Африканская саванна", руководство зоопарка устно разрешило использовать этот участок для выгрузки отходов. Кто именно разрешил - этот вопрос остался без ответа, сказал Радзевич.

Лидака работает в правлении зоосада с марта 2018 года, Морозов - с конца 2019 года.