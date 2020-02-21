Пронесло: Латвия не попала в "серый список" стран-прачечных

Сегодня, 21 февраля, в Париже прошла пленарная сессия FATF, на которой рассматривался вопрос о возможном включении Латвии в список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в "серый список".

Латвия является первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval", которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. "Moneyval" является ассоциированным членом FATF.

В дальнейшем прогресс Латвии будет контролировать региональный институт FATF "Moneyval".

В "серый список" входят 12 стран мира, в том числе единственная европейская страна - Исландия

Как отметил Кришьянис Кариньш, таким решением FATF "восстановил репутацию Латвии".