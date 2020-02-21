Пронесло: Латвия не попала в "серый список" стран-прачечных
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Латвию в список стран, подлежащих усиленному надзору. Таким образом, наша страна не включена в так называемый "серый список", сообщает агентство LETA со ссылкой на бюро премьер-министра Кришьясниса Кариньша.
Сегодня, 21 февраля, в Париже прошла пленарная сессия FATF, на которой рассматривался вопрос о возможном включении Латвии в список государств, где выявлены существенные нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в "серый список".
Латвия является первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval", которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. "Moneyval" является ассоциированным членом FATF.
В дальнейшем прогресс Латвии будет контролировать региональный институт FATF "Moneyval".
В "серый список" входят 12 стран мира, в том числе единственная европейская страна - Исландия
Как отметил Кришьянис Кариньш, таким решением FATF "восстановил репутацию Латвии".
Он добавил, что за последние годы в финансовой системе Латвии был произведен "капитальный ремонт", и именно это дало такой благоприятный для нашей страны итог.