"А" с плюсом: повышен кредитный рейтинг Латвии

Как отмечает S&P Global Ratings, осторожная фискальная политика продолжает способствовать падению и без того умеренных кредитных обязательств Латвии — даже несмотря на прогнозируемое замедление экономического роста. По прогнозам агентства, к 2023 долговые обязательства Латвии сократятся до 27% от ВВП.

S&P также прогнозирует, что в этом году экономический рост в Латвии составит 2,7%.