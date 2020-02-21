"А" с плюсом: повышен кредитный рейтинг Латвии

Международное агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Латвии с "A" до "A+", определив нашей стране стабильную перспективу на будущее. Об этом сообщает LETA со ссылкой на опубликованное агентством заявление.
Как отмечает S&P Global Ratings, осторожная фискальная политика продолжает способствовать падению и без того умеренных кредитных обязательств Латвии — даже несмотря на прогнозируемое замедление экономического роста. По прогнозам агентства, к 2023 долговые обязательства Латвии сократятся до 27% от ВВП.
S&P также прогнозирует, что в этом году экономический рост в Латвии составит 2,7%.
Как уже сообщал RUS.TVNET, ранее в пятницу, 21 февраля, группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Латвию в список стран, подлежащих усиленному надзору. Таким образом, наша страна не включена в так называемый "серый список".