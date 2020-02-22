"Стабильность - это большая ценность": Кариньш о кредитном рейтинге Латвии "A+"

Как сообщалось, в пятницу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Латвии с "A" до "A+" со стабильной будущей перспективой.

"Это подтверждение того, что работа правительства и взятый курс оценены на международном уровне. Стабильность - это большая ценность", - сказал премьер.

Как отметили в Минфине, столь высокий рейтинг Латвия получает впервые с 1997 года, когда стране начали присваивать кредитные рейтинги.

S&P Global Ratings отмечает, что осторожная фискальная политика и в дальнейшем будет способствовать умеренному сокращению долговых обязательств Латвии, несмотря на более слабые прогнозы среднесрочного экономического роста.

S&P Global Ratings прогнозирует, что долг Латвии к 2023 году уменьшится примерно до 27% от валового внутреннего продукта.

Благоприятные макроэкономические условия и сильный экономический рост на протяжении нескольких лет, а также усилия государства по контролю за расходами способствовали фискальной консолидации.

Низкий уровень долговых обязательств поможет небольшой и открытой экономике Латвии адаптироваться в случае возможных внешних потрясений.

Агентство также отмечает, что за последние 18 месяцев Латвия проделала большую работу по введению рекомендаций Moneyval, создав соответствующие условия для предотвращения отмывания денег и финансовых преступлений и восстановления финансовой репутации страны.

Агентство подчеркивает, что и в настоящее время, и во время кризиса Латвия продемонстрировала свою способность реализовать эффективную политику.

Министр финансов Янис Рейрс считает, что присвоение Латвии столь высокого кредитного рейтинга является несомненным подтверждением правильности политики государства в финансовой сфере.

"Повышение кредитного рейтинга - основа для дальнейшего привлечения инвестиций в нашу страну", - сказал глава Минфина.

S&P Global Ratings сообщает, что кредитный рейтинг Латвии может быть повышен повторно, если показатели экономики превысят прогнозы агентства.

В то же время, с учетом экономических перспектив важнейших торговых партнеров Латвии, агентство такой сценарий в ближайшие два года считает маловероятным.

S&P Global Ratings отмечает, что факторами, сдерживающими рост рейтинга Латвии, являются относительно низкий уровень доходов и долгосрочные демографические проблемы.