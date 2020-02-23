Коронавирус в Италии: карантин в городах, показ Армани без зрителей, карнавал отменяется

Италия ввела чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: в этой стране заболело уже больше 100 человек.

Число заразившихся новым коронавирусом Сovid-19 в северном регионе Ломбардия выросло до 89, о чем в воскресенье сообщил губернатор провинции Аттилио Фонтана. Таким образом, всего в Италии пока подтверждено более сотни случаев.

Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о новых мерах в субботу после того, как стало известно, что двое итальянских граждан умерли от этого заболевания: 78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" - он умер в провинции Венето, а также 77-летняя женщина, которая скончалась в Ломбардии (о том, что у нее был вирус, стало известно только после вскрытия).

Полиция дежурит в больнице Скьявони под Падуей, где проводятся анализы на коронавирус EPA

Несколько десятков городов в этих двух северных провинциях теперь посажены на карантин. Около 50 тыс. местных жителей получили предписание от властей сидеть по домам.

Как пояснил премьер-министр, без специального разрешения отныне запрещено входить или покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус. В этих районах отменены занятия в школах, как и все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться в это воскресенье.

В Милане люди стали появляться на улице в хирургических масках EPA

Следить за соблюдением карантинных мер поручено полиции и, в случае необходимости, армии.

Премьер-министр Джузеппе Конте подтвердил запрет покидать зоны, где был зафиксирован новый вирус EPA

Итальянские власти опасаются, что вирус уже вырвался за пределы изолированных очагов в Ломбардии и Венето, что затрудняет борьбу с его распространением.

"Степень заразности этого вируса очень высокая, он очень мощный", - отметил глава отдела здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Пока неясно, как в Италии возникла эта вспышка - без видимой непосредственной связи с людьми, контактировавшими с прибывшими из азиатских стран, где уже зафиксированы серьезные очаги.

Шоу Джорджио Армани на Миланской неделе моды переведено в режим "онлайн" Reuters

Коронавирус на Неделе моды в Милане

Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, стоящий в графике на 16:00 по местному времени в воскресенье, пройдет при пустом зале, так как приглашенных просили не приходить.

Модели в нарядах пройдут по подиуму, а все действо будет доступно в стриминговом режиме на сайтах бренда Armani, на "Фейсбуке" и в "Инстаграмме".