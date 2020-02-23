Как Латвия готовилась к экзамену Moneyval: подробности секретного протокола

Документ имеет статус ограниченной доступности, однако передача решила раскрыть некоторые детали этого собрания.

Из документа можно сделать вывод, что министры правительства, руководство Финансовой разведывательной службы (FID) и банковского регулятора (FKTK), скорее всего, собрались на заседание Совета по развитию финансового сектора перед пленарным заседанием Moneyval, поскольку это была первая из проверок относительно невключения Латвии в "серый список" за недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Будущее тогда - в самом конце ноября - еще не было спокойным. Министр финансов Янис Рейрс на заседании отметил, что статус "маленькой Швейцарии" не дал Латвии никаких преимуществ. Банки пережили большое падение активов, но в экономике это не ощущается. Что означает, что эти деньги вообще не работали.

"Сейчас мы под неким увеличительным стеклом. Мы очень хорошо знаем, куда все деньги уходят. Эти деньги уходят в другие страны, которые каким-то образом не попали под это увеличительное стекло, но действия которых еще более трагичны, что сейчас открылось об Австрии, о Swedbank, о Danske bank и т. д. Мы здесь все маленькие дети в пеленках", - сказал министр.

Также на заседании он рассказал, что присоединился к идее нескольких стран Запада о централизованном надзоре в борьбе с отмыванием денег, так как некоторые из инициаторов примут участие в оценке Латвии. Зная, что отношение Европы к Латвии неоднозначно, согласившись подписать такой документ, Рейрс смягчил позиции четырех стран по отношению к Латвии.

Теперь же в интервью De facto министр отметил, что Латвия эту идею поддерживала изначально, так как отмывание денег - международная проблема:

"Здесь не вопрос о выполнении рекомендаций Moneyval и выставлении галочек, а именно о создании реальной системы, которая боролась бы и победила этот нелегальный поток денег".

В тот момент в четырех рекомендациях для Латвии признанного прогресса еще не было. Это был надзор финансового и нефинансового сектора, контроль наличных средств на границах и международное сотрудничество, сообщила на заседании начальник FID Илзе Знотиня. Однако, по ее мнению, из-за этих рекомендаций Латвия не должна была попасть в "серый список".

Многократно на заседании упоминали и ликвидируемый ABLV Banka.

Говоря о нем, Знотиня рассуждала, как правильно преподать зарубежным инспекторам успехи частного сектора Латвии в борьбе с грязными деньгами. Служба вместе с Минфином думала, как это представить иначе.

"У нас на 504% увеличился поток замороженных средств, это огромный объем. Это подтверждает, что мы понимаем, что делаем. Конечно, нужно признать, что очень большая часть из этих средств заморожена на счетах ABLV, у которых нет прямой связи с другими участниками сектора. Но нам не нужно рассказывать эту вторую часть", - сказала Знотиня.

Такая формулировка приводит к вопросу, не был ли банк благодарен за такое улучшение статистики, без которого других примеров было бы гораздо меньше.

На заседании перед экзаменом Moneyval политики также начали говорить о проблемах, которые появились у предпринимателей, когда банки начали серьезнее исследовать своих клиентов. Министр экономики Ральф Немиро, ссылаясь на информацию Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), указал, что банки просили от 800 до 1000 евро за открытие счета, но после трех-четырех месяцев следовал отказ. Такие предприниматели в Латвию больше не вернутся.

Рейрс со своей стороны отметил, что у FKTK нет инструментов, как повлиять на отношения банков с клиентами, так как это частный бизнес.

Премьер Кришьянис Кариньш продолжил разговор другим рассказом - о неком инвесторе высоких технологий, который был запуган. Впрочем, речь идет не только о предпринимателях.