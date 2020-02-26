Выводят деньги из Латвии: эксперты изучили поведение богатых россиян

В рамках исследования в конце прошлого года сервис по продаже зарубежной недвижимости Tranio и компания Ernst&Young опросили банкиров, юристов и налоговых консультантов о том, где платят налоги, открывают счета и во что инвестируют россияне с состоянием от миллиона долларов.

Среди прочего выяснилось, что ТОП-3 стран, где россияне предпочитают держать свои банковские счета - без изменений. На первом месте – Швейцария, за которой следуют Великобритания и Кипр.

Однако, в последние время Кипр теряет свои позиции, особенно ввиду визита американского управления по контролю за иностранными активами OFAC и страха санкций.

В исследовании отмечается, что то же самое можно сказать о странах Балтии - в частности, 30% респондентов рассказали, что выводят деньги из этого региона.

Большинство их них подчеркнули, что речь идет о Латвии. Все началось на фоне обвинений крупнейшего банка ABLV в отмывании средств еще в 2018 году.