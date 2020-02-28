При худшем сценарии Tallink потеряет полмиллиона пассажиров

По словам руководителя Tallink Grupp Пааво Ныгене, из-за распространения коронавируса около 20 000 азиатских туристов отменили свои поездки до апреля, пишет Rus.Postimees.
Ныгене добавил, что в случае реализации наихудшего сценария Tallink может потерять до полумиллиона пассажиров, если, конечно, вспышка коронавируса затронет пик туристического сезона.
Ныгене также заметил, что пассажирское судно с зараженными нельзя ставить на карантин, и то, что, например, было сделано в Японии, неправильно.
А именно, на судне не происходит смены воздуха и в каюты закачивается внутренний воздух из судовых помещений, что благоприятствует распространению вируса.
В начале февраля руководитель по связям с общественностью Tallink Катри Линк сообщала, что после того как Китай запретил своим гражданам групповые туристические поездки 25-26 января, на судах и в гостиницах Tallink с 27 января были отменены все групповые бронирования китайцев, сделанные на февраль и март.
"К тому же теперь всю неделю поступали новости, что эстонское посольство в Китае прекратило выдавать китайцам туристические визы и со вчерашнего дня Finnair отменил все рейсы в материковый Китай и из него до 29 февраля. Это точно окажет в ближайшее время влияние и на количество китайских туристов", - сказала Линк.
По состоянию на тот момент было отменено около 11 000 бронирований для китайских туристов в феврале и марте, что составляет около 0,1% от всего количества пассажиров.