СМИ: Якринс - тайный бенефициар компании, организующей ремонт мостов в Риге

Об этом, ссылаясь на неофициальную информацию, пишет газета Diena.

Однако сам Якринс опроверг такую информацию, назвав ее "полной ерундой". Об этом же он отдельно проинформировал TVNET, подчеркнув, что сейчас просто предвыборное время.

Данные Firmas.lv показывают, что единственным владельцем и бенефициаром TecPro Construction, основанной в 2011 году, является Артур Берггольц. Передача Nekā personīga в свое время сообщила, что Берггольц - хороший друг Якринса.

По мнению Diena, взаимное соглашение между TecPro Construction и Kauno tiltai предусматривает, что Kauno tiltai является только официальным подрядчиком, тогда как вся фактическая работа выполняется непосредственно TecPro Construction. Однако сама TecPro Construction не выполняет никаких работ, кроме привлечения других субподрядов, что обычно выполняется самим генеральным подрядчиком.

По данным издания, условия контракта между Kauno tiltai и Департаментом сообщения Рижской думы были разработаны таким образом, чтобы Kauno tiltai мог манипулировать ценами в случае каких-либо дополнительных работ.

Тактика компании проста - при выполнении работ на хорошо обеспеченных и конкурентоспособных позициях с рыночными расчетами неожиданно появляются неожиданные задания или объемы, и эти статьи затрат уже должны быть выполнены с многократной наценкой, поясняет газета.

По словам Diena, Департамент дорожного движения, контролируемый "Согласием" и управляемый Якриным, создал возможность искусственно увеличить расходы и выводить прибыль в незаконных интересах.

Эта схема якобы также позволила "Согласию" получать нелегальный доход. Когда Якринс потерял свою должность главы Департамента, "Согласие" стремилось добиться его утверждения, по крайней мере, как главы Департамента развития Рижской думы, но Олег Буров, представитель партнера по коалиции "Честь служить Риге", не согласился и поэтому потерял поддержку "Согласия".

Точно так же Буров не согласился с желанием "Согласия" отстранить от должности директора Департамента сообщения Виталия Рейнбаха, восстановленного решением суда. Условие отстранить Рейнбаха неоднократно поднималось "Согласием" на переговорах коалиции Рижской думы, пишет Diena.

Якринс категорически отрицал, что он каким-либо образом одобрил бы или искусственно завышал цену, заявив, что каждый контракт был заключен в соответствии с законом и что любая дополнительная работа, которая должна быть выполнена, была выполнена в соответствии с ценовыми позициями, уже указанными в сметах.