IUB запретило заключать договор о строительстве корпуса гуманитарных наук ЛУ

10 января строительная компания Merks подала жалобу на конкурс по разработке строительного проекта, авторскому надзору и строительству корпуса гуманитарных наук.

ЛУ как заказчику запрещено продолжать процедуру закупки, заключать договор и отменять решение закупочной комиссии о результатах отбора претендентов.

Также IUB поручило заказчику в течение 20 дней устранить недочеты, пересмотреть поданные на конкурс заявки и принять решение согласно закону о публичных закупках, оповестив о нем IUB и всех претендентов.

Решение IUB можно обжаловать в Административном районном суде.

Конкурс на строительство корпуса гуманитарных наук был впервые объявлен весной 2018 года и завершился без результатов, так как предложенные цены были слишком высоки.