IUB запретило заключать договор о строительстве корпуса гуманитарных наук ЛУ

Бюро по надзору за закупками (IUB) запретило заключать договор о строительстве корпуса гуманитарных наук Латвийского университета (ЛУ) за 35 млн евро.
10 января строительная компания Merks подала жалобу на конкурс по разработке строительного проекта, авторскому надзору и строительству корпуса гуманитарных наук.
ЛУ как заказчику запрещено продолжать процедуру закупки, заключать договор и отменять решение закупочной комиссии о результатах отбора претендентов.
Также IUB поручило заказчику в течение 20 дней устранить недочеты, пересмотреть поданные на конкурс заявки и принять решение согласно закону о публичных закупках, оповестив о нем IUB и всех претендентов.
Решение IUB можно обжаловать в Административном районном суде.
Конкурс на строительство корпуса гуманитарных наук был впервые объявлен весной 2018 года и завершился без результатов, так как предложенные цены были слишком высоки.
Возможно, с этим конкурсом связан начатый Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией процесс о взяточничестве, в рамках которого в прошлом году бюро задерживало заместителя ректора ЛУ Байбу Броку, которая позже покинула эту должность.