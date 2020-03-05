Около автовокзала планируется строить гостиницу

Она сообщила, что прошел конкурс эскизов о дальнейшем развитии автовокзала, которому уже 56 лет, и все принципы логистики, с учетом которых он строился, теперь изменились. С архитектурной фирмой Outofbox заключен договор о дальнейшем развитии автовокзала.

Гостиница потенциально будет находиться рядом со зданием автовокзала со стороны ул. Прагас, где сейчас расположен въезд для легковых автомашин. Источник финансирования строительства пока не ясен.

"С одной стороны, у нас накоплены средства, с другой стороны, строительство Rail Baltica существенно помешает нашей работе, поэтому мы ожидаем компенсации от Eiropas dzelzceļa līnijas. Также нам нужно говорить с акционерами. Сумма не так уж огромна, поэтому я думаю, что мы найдем инвестора или другое решение", - сказала Громуле.