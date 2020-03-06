В Латвии уменьшился выпуск промышленной продукции

В том числе спад в обрабатывающей промышленности составил 3,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров был прирост на 10,7%, в электро- и газоснабжении - спад на 11%.

По сравнению с январем 2019 года на 10,7% уменьшился выпуск продукции в деревообрабатывающей промышленности, на 24,2% - в ремонте и установке оборудования, на 19,1% - в производстве оборудования, механизмов и станков, на 13,1% - в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Выпуск промышленной продукции вырос в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 19,2%, в производстве напитков - на 11,5%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 11,2%.

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выпуск промпродукции по сезонно выровненным данным в сравнительных ценах уменьшился на 1,9%. Спад в электро- и газоснабжении составил 9,5%, в обрабатывающей промышленности - 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров был рост на 7,4%.