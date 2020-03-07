"Для развития/За!" и "Прогрессивные" назвали лидеров списка на выборах в Рижскую думу

Лидерами общего списка объединения "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные" на досрочных выборах Рижской думы будут депутаты Сейма Мартиньш Стакис (кандидат в мэры), председатель правления "Прогрессивных" Мартиньш Коссович, а также прежние депутаты думы Анете Екабсоне-Жогота и Виестур Зепс.