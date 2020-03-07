Сб, 7.03.2020
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"Для развития/За!" и "Прогрессивные" назвали лидеров списка на выборах в Рижскую думу

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Лидерами общего списка объединения "Для развития/За!" и партии "Прогрессивные" на досрочных выборах Рижской думы будут депутаты Сейма Мартиньш Стакис (кандидат в мэры), председатель правления "Прогрессивных" Мартиньш Коссович, а также прежние депутаты думы Анете Екабсоне-Жогота и Виестур Зепс.

Список кандидатов партии представили сегодня. В него вошли 63 человека, в том числе генеральный секретарь "Прогрессивных" Мирослав Кодис, сопредседатель партии Антонина Ненашева, предприниматель Арнис Бикшус, профессор Латвийской художественной академии Айгар Бикше, прежняя депутат Рижской думы Ивета Ратиника и др.

18 февраля "Для развития/За!" и "Прогрессивные" объявили о совместном участии в выборах Рижской думы, чтобы "объединить современные европейские силы в столице".

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