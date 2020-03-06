airBaltic сокращает число посадочных мест и отменяет рейсы

Старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс в отметил, что так как прогнозы будущих краткосрочных бронирований не улучшились, авиакомпания приняла решение внести временные изменения в график полетов, чтобы уменьшить расходы и сохранить высокий уровень эффективности.

С пассажирами, которые забронировали билеты на попавшие под сокращение рейсы, авиакомпания свяжется лично, чтобы предложить альтернативы.

Пассажирам, которых затронуло сокращение числа рейсов в Милан до 31 мая, будет предоставлена возможность бесплатно перенести свое бронирование на другое время вылета или на полеты в другие ближайшие пункты назначения airBaltic – Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.

В настоящее время airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан и Верону будут выполняться в соответствии с запланированным графиком.

Как известно, женщина, которая стала первой в Латвии пациенткой с Covid-19, прилетела в Ригу самолетом airBaltic. После это экипаж на время был отстранен от выполнения обязанностей, а самолет продезинфицировали.

Как уже сообщал RUS.TVNET, из-за распространения нового вида коронавируса многие авиакомпании сокращают количество рейсов. Например, немецкая авиакомпания Lufthansa в среду сообщила, что прекратит полеты на 150 самолетах по всему миру, а Ryanair с 17 марта по 8 апреля не будет выполнять 25% полетов в аэропорты Италии, в том числе из Риги.