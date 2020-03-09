Премьер: тяжелых случаев среди больных Covid-19 в Латвии нет

Он также отметил, что все случаи заболевания вирусом ввезены в Латвию из северной Италии.

Кариньш указал, что случаи передачи инфекции от человека человеку на территории Латвии до сих пор не выявлены.

По мнению премьер-министра, это говорит о том, что введенная в Латвии система по борьбе с распространением вируса работает успешно, поэтому пока никаких изменений в нее вноситься не будет.

"Это индивидуальная ответственность каждого человека - следовать определенным мерам предосторожности", - добавил Кариньш.

Как сообщалось, в Латвии в настоящее время подтверждены шесть случаев Covid-19, в том числе пять человек находились в одной группе туристов, которая побывала в Италии. Еще 160 человек находятся на домашнем карантине.

Если раньше особые меры предосторожности распространялись на людей, которые вернулись из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая, то с 7 марта они относятся ко всем, кто возвращается из Италии.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.