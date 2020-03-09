Заболевшие Covid-19 пациенты будут лечиться дома

Как сообщила пресс-секретарь Минздрава Анна Страпцане, с такими пациентами по телефону будет регулярно созваниваться семейный врач, чтобы следить за их состоянием. Для того чтобы убедиться, что человек здоров, после полного исчезновения симптомов болезни ему будет проведен повторный анализ на Covid-19.

Если же состояние больного ухудшится, семейный врач свяжется со Службой неотложной медицинской помощи, и человека доставят в больницу.

Минздрав и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) разработали рекомендации для членов семьи и других людей, которые проживают в одном доме или квартире с заболевшим Covid-19. Ознакомиться с рекомендациями можно на сайте SPKC.

Как указала Страпцане, независимо от того, находится ли человек, у которого подтверждена инфекция Covid-19, дома или в больнице, для всех, кто с ним проживал, устанавливается домашний карантин.