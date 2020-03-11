Увольнения и неоплачиваемые отпуска: airBaltic временно сокращает 250 человек

В связи с дополнительной отменой рейсов количество работающих, в основном экипажей самолетов, временно будет сокращено вплоть до 250 человек. Авиакомпания будет искать возможности добровольных сокращений, будет уменьшать испытательные сроки, предложит неоплачиваемые отпуска или же уведомит об увольнениях.

Сотрудники airBaltic об этих планах были извещены сегодня на чрезвычайном собрании для персонала.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим заявил: "Это тяжелое, но необходимое решение. Два первых месяца года для airBaltic были очень позитивным началом, но сейчас мы столкнулись с чрезвычайными обстоятельствами.

В настоящее время мы вынуждены предпринять эти действия, чтобы затем у нас была возможность принять людей обратно на работу и вернуться к нашему росту, как только ситуация улучшится. Мы этот трудный период преодолеем вместе и будем поддерживать тесный диалог с нашими сотрудниками".

"К сожалению, в настоящее время мы не можем продолжать работу, как обычно - приходится отменять рейсы, уменьшать эксплуатацию самолетов, мы видим резкое и неожиданное падение спроса на резервирование полетов. Но мы уверены, что ситуация вернется в привычное русло. Мы искренне надеемся на понимание со стороны наших коллег и латвийского общества в это сложное время", - добавил Мартин Гаусс.