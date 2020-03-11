В Швеции подтверждена первая в северных странах смерть от Covid-19

Жертва - пациент в возрасте, который в связи с основной болезнью находился в отделении интенсивной терапии столичной больницы, говорится в сообщении Службы здравоохранения Стокгольмского региона.

"Умер пациент в возрасте, который лечился в отделении интенсивной терапии и у которого, находясь там, был диагностирован Covid-19", - сказано в сообщении.

В стране с десятью миллионами жителей зарегистрирован 461 случай коронавируса. Число резко возросло в течение последних дней.

Изначально большинство людей, у которых в пяти северных странах был констатирован вирус, заразились на горнолыжных курортах в Италии и Австрии, или же те люди, с которыми у них был прямой контакт.

Положительные результаты тестов были в основном у относительно молодых и здоровых людей.