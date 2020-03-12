Президент выступил с обращением: будьте ответственны и сохраняйте спокойствие

Президент Эгил Левитс в связи с распространением вируса Covid-19 и объявленным в связи с этим чрезвычайным положением призвал жителей Латвии быть ответственными и осторожными, а также сохранять спокойствие, сообщает агентство LETA.
Президент распространил видеообращение, на котором отметил - если жители будут соблюдать принятые правительством руководящие принципы, то в Латвии Covid-19 будет ограничен.
Как сообщает агентство LETA, после решения правительства об объявлении чрезвычайного положения в Латвии
в отдельных торговых местах наблюдается повышенный интерес покупателей к продуктам питания и другим товарам первой необходимости. В то же время есть магазины, где ажиотажа нет.
Как рассказал в интервью Латвийскому радио министр экономики Ральф Немиро, в Латвии проблем с обеспечением продуктами питания не будет. Это в четверг во время встречи с министром подтвердили латвийские производители продуктов питания, которые отметили, что мощность достаточна.
По словам министра, у опасений, что продуктов в Латвии может не хватить, обоснования нет абсолютно.
Ранее и розничные торговцы продуктами питания подтвердили агентству LETA, что в их распоряжении имеются достаточные резервы тех продуктов питания, на которые в последнее время вырос спрос.