​airBaltic добавляет дополнительные рейсы 16 марта

Билеты на дополнительные рейсы можно забронировать на сайте airBaltic. 16 марта airBaltic выполнит следующие рейсы:

Рига - Лондон в 14:10 и Лондон - Рига в 15:50;

Рига - Париж в 08:05 и Париж - Рига в 10:40;

Рига - Москва в 07:45 и Москва - Рига в 11:25;

Рига - Брюссель в 14:50 и Брюссель - Рига в 17:10;

Рига - Дублин в 08:00 и Дублин - Рига в 9:45;

Рига - Цюрих в 07:55 и Цюрих - Рига в 10:10;

Рига - Дюссельдорф в 17:10 и Дюссельдорф - Рига в 19:00;

Рига - Вена в 17:35 и Вена - Рига в 19:20.

Кроме того, граждане Латвии, а также постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться после 17 марта, могут заполнить форму для потенциальных репатриационных рейсов на сайте airBaltic.

"Если у вас забронирован билет на рейс airBaltic в период с 17 марта по 14 апреля, мы позже предоставим обновленную информацию о том, когда мы вам поможем. Это позволит тем, чей рейс был запланирован на ближайшее время и кто нуждается в нашем внимании больше всего, связаться с компанией первыми", - подчеркивается в сообщении компании.

airBaltic признает, что работает в условиях коммерческого кризиса. С 28 февраля в компании создана рабочая группа C19AG, которая регулярно анализирует актуальную информацию и принимает соответствующие решения в этой чрезвычайной ситуации.

Министр сообщения Талис Линкайтс в воскресенье в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заявил, что компания airBaltic обещала держать цены на репатриационные рейсы "в пределах разумного".