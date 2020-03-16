Лукашенко: "Россия вся полыхает от коронавируса"

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Лукашенко заявил, что Россия "полыхает" от коронавируса.

Видео: ГЛАВНОЕ | 16.03.20

Лукашенко заявил, что Россия "полыхает" от коронавируса

"К сожалению все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границы от Беларуси.

Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический",

- заявил президент Беларуси, комментируя решение России о закрытии границ.

Лукашенко на том же совещании сказал, что ситуация с коронавирусом "не является большой проблемой для районов и районных центров" в Беларуси, но может быть проблемой для Минска и крупных городов.

"Вызовов очень много. Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония", - продолжил Лукашенко.

"Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства", – подытожил глава Беларуси.

Отмечается, что в Беларуси выявлено 36 заболевших коронавирусом. В России - 93.