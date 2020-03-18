Случаи заболевания Covid-19 выявлены и в Видземском регионе

Случаи заболевания вызываемой новым коронавирусом болезнью Covid-19 выявлены и в Видземе, свидетельствует опубликованная на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) информация.
SPKC подготовил обобщение статистических данных о числе подтвержденных случаев заболевания Covid-19 по Латвии. Согласно последней информации, случаев заболевания Covid-19 пока не было зарегистрировано только в Курземском регионе. В свою очередь, в Видземе, где еще несколько дней назад не было зафиксировано ни одного случая заражения, теперь они есть.
Наибольшее число заболевших на данный момент в Риге, затем следует Рижский район.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено еще 11 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицирован 71 человек.