Случаи заболевания Covid-19 выявлены и в Видземском регионе

SPKC подготовил обобщение статистических данных о числе подтвержденных случаев заболевания Covid-19 по Латвии. Согласно последней информации, случаев заболевания Covid-19 пока не было зарегистрировано только в Курземском регионе. В свою очередь, в Видземе, где еще несколько дней назад не было зафиксировано ни одного случая заражения, теперь они есть.