Дорогие авиабилеты и оставшиеся "за чертой": история возвращения домой
В прошлую субботу находящимся за рубежом латвийцам дали три дня, чтобы вернуться домой прежде, чем во вторник 17 марта из-за чрезвычайной ситуации Латвия закроет свои границы. Рижанка Мадара проделала путь аж из далекой Мексики, где гостила у семьи мужа.
Пара планировала вернуться в Латвию 18 марта после двух недель проведенных в Мексике. Но после объявления правительства стало ясно, что будет уже слишком поздно. Начались поиски авиабилетов. Через полтора часа мужу Мадары удалось дозвониться в мексиканскую авиакомпанию, чтобы получить билеты в Мадрид уже на следующий день - 15 марта.
Мадара тем временем искала, как из Мадрида добраться до Риги. "Оба с мужем работали в авиации и имеем большой опыт в путешествиях, поэтому не было никаких сомнений - мы можем не успеть, так как цены на билеты и их доступность менялись молниеносно", рассказывает она. "Как только межконтинентальный рейс изменили, мы решили купить билеты на airBaltic - прямой рейс из Мадрида в Ригу, однако не успели. Билеты раскупили буквально пока мы вводили данные кредитной карты. После еще двух часов поиска решились на совсем отчаянный шаг - лететь стыковочным рейсом через Париж. Это был единственный вариант, так как вылететь из Мадрида мы могли только после 14.00.
Планируемый рейс из Мексики в Ригу стоил в общей сложности 2350 евро. Большая часть суммы - 1750 евро - ушла на стыковочный рейс из Мадрида в Ригу через Париж.
"Повезло тем, у кого была возможность созвониться с авиакомпанией и изменить рейс на более ранние даты", отмечает Мадара. Первоначально запланированный на 18 марта рейс из Мадрида в Ригу был забронирован дочерней авиакомпанией Ryanair Laudamotion, поэтому зная, что на недорогие авиакомпании нельзя полагаться в таких обстоятельствах, пришлось покупать новые билеты.
После приземления в Мадриде начались новые проблемы. Поскольку в то время Covid-19 в Испании был в полном разгаре, численность персонала аэропорта была сокращена. При подготовке к вылету из Мадрида в Париж было объявлено, что рейс отложен на час.
Я звонила в airBaltic, которые в сотрудничестве с Air France выполнял второй рейс из Парижа в Ригу, так как в аэропорту я заметила еще как минимум четверых латвийцев", рассказывает Мадара о событиях вечера 16 марта, когда до закрытия рижского аэропорта оставалось всего несколько часов. "Выяснила, что до следующего рейса у нас теоретически есть примерно 30 минут, чтобы успеть добраться до Риги до закрытия аэропорта. Нам хватило 15 минут. После приземления мы быстро пробежали через повторный пункт проверки безопасности. Однако сотрудники следовали процедуре и отказывались предоставлять информацию о десятерых латвийцах, которые подбежали к посадке".
Не хватавших пассажиров из стыковочного рейса никто не стал ждать. Со взлетом самолета надежда добраться до Риги до закрытия аэропорта была потеряна.
"С одной стороны, понимая ситуацию с закрытием границ и аэропортов, было нормальным желать более продуманных решений со стороны airBaltic", говорит Мадара. "С другой стороны - рейс был куплен на сайте Air France, и они должны передавать информацию о пассажирах стыковочных рейсов. Я не знаю, было ли все это сделано. Аналогичным образом, в Париже персонал был озадачен объяснением причин закрытия аэропорта. Они просто ничего об этом не знали. Поэтому я не могу спекулировать, чья сторона виновата, и есть ли такова вообще. Рейс отправлялся минута в минуту, как и должно было быть".
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Мадара связалась с посольством Латвии в Париже, которые были готовы помочь, если пришлось бы остаться в Париже, а Air France не мог бы предложить альтернативные рейсы.
Оставшиеся "за чертой" латвийцы отправились в информационный центр Air France, ибо авиакомпании в подобных ситуациях должны предложить альтернативу, как пассажиру попасть до конечного пункта. Пришлось долго объяснять, что Рига, в качестве конечной точки маршрута, больше не подходит - необходимо попасть в Вильнюс или Таллин. Вариант был только один: стыковочный рейс Париж-Мюнхен-Франкфурт-Вильнюс. Ночь нужно было провести в Мюнхене.
"Авиакомпания должна предоставить жилье, но из-за стрессовой ситуации муж сказал мне брать то, что доступно. Мы подумаем о дополнительных расходах, когда вернемся домой. Сейчас не время для придирок", - подчеркивает Мадара.
В группе латвийцев, которые так и не смогли улететь из Парижа, была семья с двумя детьми школьного возраста. Им явно не понравился такой сценарий. Отец семьи вызвался взять в аренду микроавтобус и доставить земляков из Вильнюса в Ригу, разделив все расходы. Перед отъездом они позвонили в Министерство иностранных дел Латвии, чтобы убедиться, что смогут пересечь границу по дороге из Вильнюса.
В конце концов Мадара и ее муж добрались до Риги, где сейчас находятся на карантине.
Она рассказывает, что у них была возможность остаться в Мексике у семьи мужа. В то время в этой стране с населением 130 миллионов человек было всего два случая заражения Covid-19. "Связавшись с еще одними латвийцами, живущими в другом городе Мексики, я узнала, что и там планируется закрыть школы, поэтому прогнозируется, что ситуация разрешится еще не скоро. Окончательное решение мы принимали опираясь на то, что после улучшения ситуации может случиться так, что попасть домой станет еще сложнее. Не работать два или больше месяцев мы себе позволить не можем".
Мадара рассказывает, что видела стремительное развитие кризиса Covid-19 собственными глазами. Второго марта, направляясь с мужем в Мексику, им довелось провести целый день в Мадриде. В то время жизнь в городе шла в обычном ритме. Однако 12 дней спустя тот же аэропорт был пуст, люди ходили в масках, а по громкоговорителю регулярно напоминали о расстоянии.