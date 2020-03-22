Дорогие авиабилеты и оставшиеся "за чертой": история возвращения домой

Пара планировала вернуться в Латвию 18 марта после двух недель проведенных в Мексике. Но после объявления правительства стало ясно, что будет уже слишком поздно. Начались поиски авиабилетов. Через полтора часа мужу Мадары удалось дозвониться в мексиканскую авиакомпанию, чтобы получить билеты в Мадрид уже на следующий день - 15 марта.

Мадара тем временем искала, как из Мадрида добраться до Риги. "Оба с мужем работали в авиации и имеем большой опыт в путешествиях, поэтому не было никаких сомнений - мы можем не успеть, так как цены на билеты и их доступность менялись молниеносно", рассказывает она. "Как только межконтинентальный рейс изменили, мы решили купить билеты на airBaltic - прямой рейс из Мадрида в Ригу, однако не успели. Билеты раскупили буквально пока мы вводили данные кредитной карты. После еще двух часов поиска решились на совсем отчаянный шаг - лететь стыковочным рейсом через Париж. Это был единственный вариант, так как вылететь из Мадрида мы могли только после 14.00.

Планируемый рейс из Мексики в Ригу стоил в общей сложности 2350 евро. Большая часть суммы - 1750 евро - ушла на стыковочный рейс из Мадрида в Ригу через Париж.

"Повезло тем, у кого была возможность созвониться с авиакомпанией и изменить рейс на более ранние даты", отмечает Мадара. Первоначально запланированный на 18 марта рейс из Мадрида в Ригу был забронирован дочерней авиакомпанией Ryanair Laudamotion, поэтому зная, что на недорогие авиакомпании нельзя полагаться в таких обстоятельствах, пришлось покупать новые билеты.

После приземления в Мадриде начались новые проблемы. Поскольку в то время Covid-19 в Испании был в полном разгаре, численность персонала аэропорта была сокращена. При подготовке к вылету из Мадрида в Париж было объявлено, что рейс отложен на час.

Я звонила в airBaltic, которые в сотрудничестве с Air France выполнял второй рейс из Парижа в Ригу, так как в аэропорту я заметила еще как минимум четверых латвийцев", рассказывает Мадара о событиях вечера 16 марта, когда до закрытия рижского аэропорта оставалось всего несколько часов. "Выяснила, что до следующего рейса у нас теоретически есть примерно 30 минут, чтобы успеть добраться до Риги до закрытия аэропорта. Нам хватило 15 минут. После приземления мы быстро пробежали через повторный пункт проверки безопасности. Однако сотрудники следовали процедуре и отказывались предоставлять информацию о десятерых латвийцах, которые подбежали к посадке".

Не хватавших пассажиров из стыковочного рейса никто не стал ждать. Со взлетом самолета надежда добраться до Риги до закрытия аэропорта была потеряна.