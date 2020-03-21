Ярослав Барышников и его партнер показали новое "любовное гнездышко"

Они выбрали квартиру без евроремонта и даже не думают о нем, так как он "разрушит особую ауру помещения".

Теперь паре нужно отремонтировать все помещения нового дома - явно, им будет чем заняться на время самоизоляции: хочешь - срывай обои, хочет, снимай краску с пола, хочешь - побелку с потолка.