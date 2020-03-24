МВФ: глобальная рецессия может затмить 2009 год

Георгиева признала, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию, которая может оказаться еще хуже кризиса 2009 года.

"Прогноз по росту мировой экономики на 2020 год отрицательный: рецессия такая же, как во время глобального финансового кризиса, или еще хуже", — заявила директор МВФ.

В 2021 году фонд ожидает восстановления мирового ВВП, уточнила Георгиева, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции.

"Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление", — заявила Георгиева.