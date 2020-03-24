МВФ: глобальная рецессия может затмить 2009 год

Мировой ВВП может снизиться в 2020 году даже сильнее, чем в 2009-м во время глобального финансового кризиса. Об этом со ссылкой на главу Международногого валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву сообщает РБК.
Георгиева признала, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию, которая может оказаться еще хуже кризиса 2009 года.
"Прогноз по росту мировой экономики на 2020 год отрицательный: рецессия такая же, как во время глобального финансового кризиса, или еще хуже", — заявила директор МВФ.
В 2021 году фонд ожидает восстановления мирового ВВП, уточнила Георгиева, но оно будет зависеть от скорости уничтожения коронавирусной инфекции.
"Чем скорее вирус остановится, тем быстрее и сильнее будет восстановление", — заявила Георгиева.
В 2009 году, во время последней общемировой рецессии, глобальный ВВП сократился на 0,1% в реальном выражении. Это был сильнейший спад мировой экономики со времен Великой депрессии в США 1930-х годов, учитывая, что МВФ в общем случае определяет глобальную рецессию как замедление роста мировой экономики ниже 2,5%.