airBaltic выполнит репатриационные рейсы из Лондона, Амстердама, Малаги и Киева

Рейс Рига-Лондон вылетит в 9 часов и приземлится в 9.55, рейс из Лондона вылетит в 11.55 и приземлится в Риге в 16.40.

Рейс Рига-Амстердам вылетит в 11 часов и приземлится в 12.25, рейс из Амстердама вылетит в 14.25 и приземлится в Риге в 17.40.

Авиаперелет из Малаги начнется в 8.10, в Риге самолет приземлится в 11.45. Рейс из Малаги вылетит в 13.10 и приземлится в Риге в 18.40.

Рейс Рига-Киев отбывает в 18.10 и прибывает в Киев в 19.45. Рейс Киев-Рига вылетит из Киева в 20.55 и приземлится в Риге в 22.30.