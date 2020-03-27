Россия: число заболевших Covid-19 превысило 1000. Еще один умерший

В России новый вид коронавируса, который вызывает заболевание Covid-19, в минувшие сутки обнаружен у 1036 человек, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой оперативный штаб по борьбе с эпидемией. За сутки число новых случаев составило 196. Также сообщается, что в Москве один пациент с Covid-19 умер.
Всего в России, по официальным данным, коронавирус унес три жизни. Еще одна пациентка с таким диагнозам умерла по причине оторвавшегося тромба.
26 марта оперативный штаб сообщил о 182 новых случаях за сутки, 25 марта — о 163, 24-го — о 57. Днем ранее было объявлено, что диагноз "коронавирусная инфекция" теперь будут ставить после первой положительной пробы.
Как сообщалось ранее, российские врачи готовятся к "взрывообразному" развитию ситуации "по типу ядерной реакции", заявил главный инфектолог Москвы Николай Малышев. Сначала число заболевших росло арифметически, но сейчас прирост идет в геометрической прогрессии.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее охарактеризовал динамику распространения Covid-19 в столице России как высокую. Он предупредил, что город находится в самом начале эпидемии, и кульминация заболеваемости еще не достигнута.
В Москве с 28 марта по 5 апреля закрыты все магазины розничных товаров, за исключением тех, что предлагают товары первой необходимости, а также аптек.