Россия: число заболевших Covid-19 превысило 1000. Еще один умерший

Всего в России, по официальным данным, коронавирус унес три жизни. Еще одна пациентка с таким диагнозам умерла по причине оторвавшегося тромба.

26 марта оперативный штаб сообщил о 182 новых случаях за сутки, 25 марта — о 163, 24-го — о 57. Днем ранее было объявлено, что диагноз "коронавирусная инфекция" теперь будут ставить после первой положительной пробы.

Как сообщалось ранее, российские врачи готовятся к "взрывообразному" развитию ситуации "по типу ядерной реакции", заявил главный инфектолог Москвы Николай Малышев. Сначала число заболевших росло арифметически, но сейчас прирост идет в геометрической прогрессии.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее охарактеризовал динамику распространения Covid-19 в столице России как высокую. Он предупредил, что город находится в самом начале эпидемии, и кульминация заболеваемости еще не достигнута.